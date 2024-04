"C'est une coquille vide" : le travail de François Bayrou au haut-commissariat au Plan questionné par des sénateurs écologistes

Hier quasiment ministre, le puissant patron du MoDem François Bayrou est aujourd'hui sommé de justifier son travail comme au haut-commissaire au Plan. Un débat est programmé à 21h30 mercredi 10 avril au Palais du Luxembourg à l’initiative de sénateurs écologistes pour répondre à la question : qu’a-t-il fait depuis quatre ans à la tête de cette institution ?

Son bilan est famélique, juge le sénateur écologiste Guillaume Gontard. "On peut dire que c’est une coquille vide", assène-t-il. Lors de sa nomination, Emmanuel Macron avait fixé au maire de Pau un objectif ambitieux : éclairer les choix collectifs que la Nation aura à prendre. Quatre ans plus tard, le compte n'y est pas pour Guillaume Gontard. "On a eu des notes qui pouvaient être intéressantes, convient-il, mais un think tank [groupe de réflexion privé formé d’experts qui produit des études sur des thèmes de société au service des décideurs] fait aussi bien avec trois fois moins de budget".

"Pas à la hauteur des enjeux"

Avec 350 000 euros de budget par an pour le haut-commissariat au Plan, le sénateur écologiste Thomas Dossus dénonce, lui, l'opacité de François Bayrou à la tête de l'institution. "Il fonctionne un peu en vase clos, et donc on voit bien que ça coince, observe-t-il. Le fait qu'il puisse choisir ses sujets comme il le souhaite fait qu'on a un haut-commissariat au Plan qui n'est pas à la hauteur des enjeux". Des enjeux de taille justement, alerte son collègue Daniel Salmon : "Il faut reprendre la main sur nos destinées, ce que font les Chinois aujourd’hui".

"Les Chinois ont des plans à 30 ans, alors que nous naviguons pratiquement à vue". Daniel Salmon, sénateur écologiste d’Ille-et-Vilaine à franceinfo

Des critiques infondées, répond Francois Bayrou à franceinfo, qui dénonce une "volonté de nuire". Le maire de Pau rappelle qu'il est intégralement bénévole, "une démarche rare en politique", qu’il ne bénéficie ni d’un chauffeur, ni d’une voiture, ni de voyages et qu’il n’a pas touché un centime depuis le début. Il ajoute qu’il travaille avec environ sept personnes et que cette activité occupe la moitié de sa semaine. François Bayrou fait valoir que le haut-commissariat au Plan a produit 18 rapports depuis sa création en 2020, par exemple sur le nucléaire ou la démographie.