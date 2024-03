François Bayrou plaide de nouveau pour l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives

Le combat d'une vie. Le président du MoDem, François Bayrou, a une nouvelle fois plaidé, dimanche 24 mars, pour la proportionnelle aux élections législatives, évoquant l'hypothèse d'un référendum pour faire adopter cette modification de la loi électorale. Il s'agit d'une revendication historique du MoDem, réuni en congrès ce week-end à Blois.

"J'ai la conviction que nous allons y arriver. Qu'après tant et tant d'années de combat, tant et tant de difficultés pour faire entendre l'évidence, une fenêtre s'est ouverte et que nous allons pouvoir trouver une résolution à cette question qui est vitale pour l'avenir de la démocratie française", a déclaré François Bayrou lors de son discours de conclusion du congrès, qui l'a réélu pour trois ans à la présidence du parti. Et "si jamais les responsables avaient du mal à être convaincus, il y a un moyen très simple pour les convaincre : donner la parole au peuple français", a-t-il ajouté.

"Renouer avec notre promesse démocratique"

La présidente (Renaissance) de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, s'est aussi emparé de cette question, lançant un "appel à renouer avec notre promesse démocratique originelle, celle portée par le président de la République". Elle prône l'instauration de la proportionnelle dans les départements comptant au moins 11 députés, et le maintien du scrutin majoritaire dans les autres départements.

L'introduction d'une dose de proportionnelle figurait dans la révision constitutionnelle abandonnée en 2018 et 2019. Si Emmanuel Macron s'y est dit favorable lors de la campagne présidentielle de 2022, la mesure ne figurait pas dans son programme de réélection.