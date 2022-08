Finlande : au cœur de la polémique, Sanna Marin défend son droit à "la joie" et à "la vie"

En Finlande, la Première ministre Sanna Marin est au cœur d'un scandale depuis la diffusion d'images où on la voit faire la fête. Mercredi 24 août, très émue, elle a défendu son droit à "la joie" et à "la vie".

La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, est depuis plusieurs jours au cœur d'une polémique, après la diffusion d'une vidéo où on la voit faire la fête. Une nouvelle photo est venue s'ajouter au scandale. On y voit deux femmes qui s'embrassent, et qui couvrent leur poitrine avec un écriteau "Finlande". D'abord publiée sur les réseaux sociaux puis par les médias du pays, elle a été prise dans la résidence de Sanna Marin.



"J'ai parfois envie de joie, de lumière et d' amusement "

Sanna Marin a dû s'excuser mardi 23 août, expliquant que le cliché était inapproprié. Le lendemain, lors d'un événement organisé par son pays, elle s'est à nouveau défendue, au bord des larmes : "Je suis humaine, et moi aussi, j'ai parfois envie de joie, de lumière et d'amusement au milieu de ces nuages sombres. Et cela implique toutes sortes de photos et de vidéos que je ne voudrais pas voir, que je sais que vous ne voudriez pas voir. Et pourtant, on nous les montre à tous. C'est privé, c'est la joie et c'est la vie."