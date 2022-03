DIRECT. Présidentielle : Fabien Roussel sur franceinfo, Valérie Pécresse dans le Nord pour reprendre sa campagne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "Ce qui ressort de l'ensemble des programmes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont irréprochables dans leur compréhension du problème à traiter."



Le verdict est exposé ici par Jean-Marc Jancovici, également membre du Haut Conseil pour le climat. Retrouvez tous nos articles dès ce matin sur notre site.

: Sur notre site, vous pouvez également trouver une analyse poussée, réalisée toujours en collaboration avec Les Shifters, du programme de chaque candidat. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot... Tout y est plus amplement détaillé.

: L'analyse des douze programmes montre que les candidats sont globalement éloignés des objectifs fixés par l'accord de Paris et sa déclinaison nationale, la Stratégie nationale bas carbone. Aucun ne présente un plan avec des mesures assez cohérentes et détaillées pour en être "très proche", comme le résume cette infographie. Cet article vous donnera plus de détails sur l'analyse globale.









: A quelques jours du premier tour et de la publication du troisième volet du rapport du Giec, nous réalisons donc une opération spéciale : en collaboration avec l'association Les Shifters, nous publions des articles d'analyse sur la compatibilité des programmes des candidats avec les objectifs de l'accord de Paris.







: Alors que le sujet inquiète huit Français sur dix, il peine à émerger dans les débats de la campagne présidentielle, comme l'ont déploré 1 400 scientifiques dans une tribune sur franceinfo.fr. C'est pourquoi nous avons voulu analyser les promesses des candidats sur cet enjeu majeur.

: Face au changement climatique, la prochaine ou le prochain président de la République devra prendre des décisions importantes. Son mandat prendra fin en 2027. C'est trois ans avant 2030, date à laquelle la France devra avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 40% pour respecter l'accord de Paris sur le climat. Mais les candidats sont-ils à la hauteur ?

