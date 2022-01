"Une girouette qui indique toujours la même direction, ça s'appelle une boussole" se défend Guillaume Peltier ancien LR qui a rejoint Eric Zemmour

Le porte-parole d'Eric Zemmour, ex-LR et ex-RN, a répondu aux questions sur les nombreux changements de parti au cours de sa carrière politique.

"Une girouette qui indique toujours la même direction, ça s'appelle une boussole" se défend sur franceinfo ce jeudi, Guillaume Peltier, ancien LR désormais porte-parole du d'Eric Zemmour. Le député du Loir-et-Cher, avait, entre autres, rejoint Les Républicains (alors UMP) en 2008 après avoir fait ses premières armes au Rassemblement national (alors Front national), puis auprès de Philippe de Villiers (Mouvement pour la France). Il est désormais le vice-président de Reconquête !, le mouvement lancé par Eric Zemmour pour soutenir sa course à l'Elysée.

"Ma boussole depuis toujours, c'est la droite", poursuit Guillaume Peltier : "Guillaume Peltier c'est la droite et Eric Zemmour c'est l'union des droites. (...) Il permet à ceux qui ont cru en Le Pen, en Sarkozy, en Chirac, en Séguin, en Pasqua, en de Villiers et en tant d'autres (...) de gagner les élections." “

Carrière de G. Peltier ➡️ "Une girouette qui indique toujours la même direction, ça s’appelle une boussole.” affirme G. Peltier. “Si vous ne supportez plus cette frontière virtuelle entre la droite républicaine et la droite hors-les-murs, vous avez un candidat : Éric Zemmour.” pic.twitter.com/FZwffxutms — franceinfo (@franceinfo) January 27, 2022

Si vous ne supportez plus ce cordon sanitaire et cette frontière virtuelle entre la droite républicaine et la droite hors-les-murs, vous avez un candidat : Éric Zemmour" a poursuivi le porte-parole de ce dernier, affirmant qu'Eric Zemmour sera bien présent au premier tour. Il a indiqué que le candidat d'extrême-droite avait dépassé hier le "seuil des 400 parrainages".