Il avait une répartie choc dans sa manche. "Le général de Gaulle avait dit que ce n'était pas à 70 ans qu'il allait commencer une carrière de dictateur, je constate qu'à 63 ans, vous avez toutes les prédispositions pour le devenir", a assuré Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, à Eric Zemmour, dans "Elysée 2022", jeudi 9 décembre. Le duel entre l'ancien éditorialiste et le patron de Bercy, a été tendu pendant toute la durée de la confrontation, soit environ 30 minutes.

Un peu plus tôt, le candidat d'extrême droite récemment déclaré avait annoncé qu'il souhaitait que le rôle occupé par le Conseil constitutionnel soit moins important qu'aujourd'hui. "Dans ma conception de la démocratie, c'est le peuple qui décide et non pas le Conseil constitutionnel. Donc je prends des décisions et on verra ce que décidera le Conseil quand elle aura la même conception", a-t-il assené. "Dans ma conception de la démocratie, monsieur Zemmour, le président de la République n'a pas tous les pleins pouvoirs, il est soumis à un ordre juridique, ce qui lui évite de faire n'importe quoi", lui a répliqué Bruno Le Maire.