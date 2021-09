Présidentielle 2022 : Eric Zemmour pas candidat "pour l'instant" mais n'a "pas peur" de se déclarer

"Pour l'instant je ne suis pas candidat, (...) quand je déciderai d'être candidat je viendrai et je dirai je suis candidat", a expliqué le polémique d'extrême-droite lors d'une interview sur France 2.

Eric Zemmour a affirmé samedi 11 septembre dans l'émission "On est en direct" sur Francee 2, qu'il "n'avait pas peur" d'être éventuellement candidat à la présidentielle et qu'il en avait "envie", mais qu'il voulait "choisir son moment" pour annoncer sa décision. Le polémiste d'extrême droite qui multiplie les signaux d'une candidature ces dernières semaines, a expliqué qu'il comptait prochainement "échanger avec les Français" autour de la promotion d'un nouvel essai politique.

"Pour l'instant je ne suis pas candidat, (...) quand je déciderai d'être candidat je viendrai et je dirai je suis candidat, a-t-il ajouté. Je réfléchis". Mais "j'ai envie parce que je pense que la France est dans un état absolument lamentable, que la France que j'aime, que j'ai aimée, est en train de disparaître, et je n'ai pas du tout envie de cela", a poursuivi l'éditorialiste, qui soutient la théorie complotiste du "grand remplacement" (de la population européenne par une population immigrée) et estime qu'"appeler son enfant Mohamed, c'est coloniser la France".

S'il ne se présente pas, Eric Zemmour a dit qu'il ne "soutiendrai personne". Quant à Marine Le Pen, "elle ne gagnera jamais" après son échec aux régionales, et "je ne trouve pas qu'elle ait progressé" depuis la dernière présidentielle, marquée par son débat raté face à Emmanuel Macron, a ajouté le polémiste.