Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo ne veut pas débattre avec Eric Zemmour, "un guignol"

Elle le qualifie de "guignol". La candidate socialiste à l'élection présidentielle de 2022, Anne Hidalgo, a expliqué dimanche 30 octobre qu'elle ne souhaitait pas débattre avec Éric Zemmour, "un négationniste" et "un raciste", s'étonnant par ailleurs qu'il n'y ait pas de "manifestations" contre le polémiste.

"J'en appelle à ce que cette élection présidentielle soit une vraie élection présidentielle avec un vrai débat, pas un débat sur cette candidature d'un guignol", s'est emportée la maire de Paris dans l'émission "Le Grand Jury" de LCI/RTL/Le Figaro.

Je ne débats pas avec un négationniste, je ne débats pas avec un raciste et je ne débats pas avec cette personne-là qui est en train de bafouer et de marcher complètement, de piétiner ce qui est l'histoire de notre pays, ce qui est sa grandeur et ce que sont ses valeurs.