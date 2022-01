Les eurodéputés Gilbert Collard et Jérôme Rivière exclus du groupe du Rassemblement national au Parlement européen

Après avoir rallié Eric Zemmour pour la présidentielle, les eurodéputés issus du Rassemblement national (RN) Jérôme Rivière et Gilbert Collard ont été exclus du groupe Identité et Démocratie (ID) au Parlement européen, où siège le RN. "Les deux élus avaient été suspendus du groupe par décision du bureau" du groupe ID, "ils viennent d'être exclus par un vote du groupe", a précisé mardi 25 janvier l'eurodéputé RN Philippe Olivier, proche conseiller de Marine Le Pen. La candidate à la présidentielle française avait fustigé dimanche "une dérive du mercenariat" et appelé Jérôme Rivière et Gilbert Collard à renoncer à leurs mandats d'eurodéputés. Les électeurs qui les ont élus ont "voté pour les idées du RN, pas pour les idées d'Eric Zemmour", avait-elle fait valoir.

Ces départs portent à 21, au lieu de 23, le nombre d'eurodéputés RN au Parlement européen. La délégation du RN au sein du groupe ID, qui était conduite par Jérôme Rivière, sera désormais menée par Hélène Laporte. "On ne l'accepte pas et on aura très légitimement les procédures qui s'imposent", a réagi Gilbert Collard auprès de franceinfo.