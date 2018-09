Hapsatou Sy lance une pétition pour "interdire de médias" Eric Zemmour

Lancée à la suite de sa violente confrontation avec Eric Zemmour dans l'émission "Les Terriens du dimanche", la pétition a déjà recueilli plus de 36 000 signatures, vendredi matin.

"J'interpelle les médias à prendre leurs responsabilités concernant l'invitation d'Eric Zemmour portant des messages d'incitations à la haine". Après sa violente altercation avec le polémiste dans l'émission "Les Terriens du dimanche", diffusée le 16 septembre, Hapsatou Sy a décidé de lancer une pétition, sur le site change.org, pour "interdire de médias" Eric Zemmour.

"Je ne peux absolument pas tolérer que la libre expression d'une opinion soit une excuse pour se permettre de formuler impunément des messages de haine", écrit Hapsatou Sy en description de cette pétition, qui a déjà récolté plus de 36 000 signatures, le 21 septembre. "Or c'est exactement ce que monsieur Zemmour a fait le 12 septembre dernier en me disant que mon prénom Hapsatou 'était une insulte à la France'".

"Ce que je demande à M. Zemmour, c'est de s'excuser"

Le 20 septembre, Hapsatou Sy a enchaîné les plateaux de télévision, afin de partager sa version des faits sur cette affaire. Elle s'est notamment rendue sur le plateau de Laurence Ferrari, dans l'émission "Punchline", sur CNews.

En évoquant la violence des propos d'Eric Zemmour, elle lance : "Ce que je demande à M. Zemmour, c'est de s'excuser. De s'excuser de m'avoir injuriée, de s'excuser d'avoir injurié mes parents, de s'excuser d'avoir injurié les enfants de la République." La chroniqueuse s'est ensuite rendue sur le plateau de Cyril Hanouna, dans "Touche pas à mon poste", sur C8, puis sur BFM TV.