Éric Zemmour convoqué au tribunal en janvier pour son discours polémique sur LCI

Éric Zemmour sera jugé le 22 janvier 2020 en raison de ses propos tenus le 28 septembre 2019 lors de la "Convention de la droite" et diffusés sur LCI, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.

Le polémiste devra répondre des chefs d'injure publique à caractère racial et de provocation publique à la haine raciale après ses propos contre les immigrés "colonisateurs" et "l'islamisation de la rue". Il avait affirmé notamment que "tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam".

Après la diffusion du discours du polémiste sur la chaîne d'information continue LCI, le CSA avait saisi le procureur de la République et appelé à "la responsabilité des médias audiovisuels". Éric Zemmour risque un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.