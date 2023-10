Procès devant la Cour de justice de la République : "Cela n'a jamais entravé mon travail de ministre", affirme le garde des Sceaux

Le garde des Sceaux doit être jugé du 6 au 17 novembre prochain par la Cour de justice de la République.

Le fait d'être soupçonné de prise illégale d'intérêts "n'a jamais entravé mon travail de ministre", affirme le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti sur franceinfo vendredi 6 octobre, assurant par la même vouloir "travailler jusqu'à la dernière minute", à quelques semaines de son renvoi devant la Cour de justice de la République, une audience inédite dans l'histoire de la 5e République.

Interrogé sur la difficulté de comparaître devant la justice tout en étant garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, assure qu'il veut "travailler jusqu'à la dernière minute" avant son procès, et laisse également entendre qu'il travaillera "encore ensuite, évidemment, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser tomber." Son but, explique-t-il, "c'est que le ministère de la Justice puisse continuer à tourner. Voilà, c'est clair et net et c'est précis." C'est même "la seule chose qui compte" pour lui.

Le ministre n'a pas souhaité préciser s'il comptait démissionner en cas de condamnation : "N'allons pas plus vite que la musique". En juillet dernier, Matignon avait assuré qu'il gardait "toute la confiance" de la Première ministre. Le garde des Sceaux doit être jugé du 6 au 17 novembre prochain par la Cour de justice de la République. Il est accusé d'avoir abusé de sa position pour régler des comptes avec des magistrats.