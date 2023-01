Plan d'action pour la justice : "Je veux que dans un prochain sondage les Français nous disent que ça va mieux", affirme Éric Dupond-Moretti

Avec son plan d'action pour la justice, Éric Dupond-Moretti annonce des embauches massives : "1 500 magistrats de plus, 1 500 greffiers de plus, des assistants de justice contractuels et des surveillants pénitentiaires".

"Mon ambition c'est que le jour où je sortirai de ce ministère, je puisse dire, on a un peu amélioré les choses", indique vendredi 6 janvier sur France Inter, Éric Dupond-Moretti, au lendemain de la présentation de son plan pour la justice. Le garde des Sceaux a dévoilé jeudi une soixantaine de mesures "toutes concrètes et opérationnelles" pour répondre aux attentes formulées pendant les huit mois de consultations des Etats généraux, lancés fin 2021.

"Les Français nous ont dit la justice est trop lente et elle est trop complexe, il faut les entendre et ça nous oblige", estime Éric Dupond-Moretti. "Tous les professionnels de la justice nous ont dit la justice manque de moyens, l'organisation de la justice n'est pas optimale et il faut moins de textes, il faut nous simplifier la vie. Là aussi, il faut les entendre et ce qu'ils nous disent nous oblige", poursuit-il.

Réduire les délais de justice par deux

"77% des Français aujourd'hui ne sont pas contents, moi ce que je veux, en un mot, c'est que dans un prochain sondage les Français nous disent que ça va mieux, c'est ça mon objectif", résume le garde des Sceaux en référence au dernier sondage Ifop sur la justice, paru en novembre dernier.

Pour cela, Éric Dupond-Moretti compte "réduire les délais de justice par deux, faire mieux comprendre la justice et faire en sorte que la médiation devienne la règle". Le budget de la justice doit ainsi passer de 9,6 milliards à 11 milliards d'euros à la fin du quinquennat. "Nous allons, grâce à cet argent, mettre en place un plan massif d'embauches, 1 500 magistrats de plus, 1 500 greffiers de plus, des assistants de justice contractuels et des surveillants pénitentiaires", réaffirme le garde des Sceaux. "En 5 ans, c'est plus de magistrats embauchés que lors des 20 dernières années", se réjouit-il.

Éric Dupond-Moretti assure également vouloir "travailler sur un accord cadre relatif aux conditions de vie au travail" des professionnels de la justice. "Je veux aller au bout des choses avec détermination", conclut-il.