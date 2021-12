Justice : les magistrats, avocats et greffiers en grève pour protester contre le manque de moyens

C'est une gronde sans précédent au sein des professions judiciaires. Les magistrats, avocats et greffiers réclament mercredi 15 décembre plus de moyens pour faire dignement leur travail. Trois semaines plus tôt, une tribune écrite par neuf magistrats suite au suicide de leur collègue a massivement été relayée. Au total, les 7 000 signataires, soit 2/3 des magistrats du pays et 1 500 greffiers, dénoncent mal-être et perte de sens au sein du métier.

Des mesures promises par Éric Dupond-Moretti

Face à ce cri d'alarme, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti s'est exprimé lundi. Il a défendu son bilan et promis des mesures. "Les maux de la justice ne peuvent pas se résumer à la seule question des moyens, a déclaré le garde des Sceaux. Les États généraux proposeront un certain nombre de solutions que nous mettrons en œuvre dès la restitution des travaux par le comité." Une réponse insuffisante selon les organisations syndicales, qui appellent mercredi à des renvois massifs d'audiences et à manifester à Paris devant le ministère de l'Économie afin de rencontrer Bruno Le Maire. L'objectif est de réhausser le budget de la justice.