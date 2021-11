Justice : Eric Dupond-Moretti va recevoir des signataires d'une tribune de magistrats

Cette tribune, publiée par le quotidien "Le Monde", a été signée par plus de 3 280 magistrats, soit plus du tiers de la profession.

"Il faut toujours écouter la base." Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti recevra vendredi des signataires d'une tribune dans laquelle plus de 3 000 magistrats dénoncent leurs conditions de travail et crient leur mal-être grandissant, a-t-il déclaré jeudi 25 novembre sur LCI. Parmi les invités, le ministre de la Justice a cité des magistrats du siège et du parquet, des juges d'application des peines et des juges d'instruction pour que ce soit "éclectique et représentatif". Il n'a pas précisé s'il convierait également des représentants des organisations professionnelles.

Le texte, publié par le quotidien Le Monde, a été signé par plus de 3 280 magistrats, soit plus du tiers de la profession. "Cette tribune est importante, de par le nombre de signataires, elle est originale en ce sens que ça n'est pas quelque chose de syndical si j'ose dire, c'est la base et il faut toujours écouter la base", a souligné le ministre de la Justice. "Il se dégage de cette tribune une difficulté presque existentielle", a estimé Eric Dupond-Moretti, rappelant que les questions qui y sont soulevées, notamment celles des moyens et de "la considération que l'on doit aux magistrats et qui se délite", sont abordées dans le cadre des Etats généraux de la justice, lancés le 18 octobre.