Vrai ou fake Emmanuel Macron a-t-il été recouvert de fleurs lors de son déplacement en Polynésie ?

En déplacement en Polynésie française, Emmanuel Macron a été accueilli à de nombreuses reprises avec des colliers de fleurs, comme le veut la coutume. Une vidéo montrant le président de la République croulant sous les fleurs, du cou jusqu'aux genoux, est devenue mondialement virale. Postée sur Twitter lundi 26 juillet, elle comptabilise le lendemain quelque 5,2 millions de vues et un peu plus de 112 000 "J'aime".

Des captures de cette vidéo mêlées à d'autres photos ont été relayées, notamment par des journalistes, rencontrant un large succès.

President Macron is turned into a human wreath during his official welcome to French Polynesia. pic.twitter.com/7q9fiULEUN