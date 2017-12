Vœux d'Emmanuel Macron : "Il faut qu'il aille dans la proximité" et qu'il évite "cette attitude de Jupiter"

C'est une tradition instaurée par le général de Gaulle au début de la Ve République : chaque président en exercice présente aux Français ses vœux de nouvel an. Le président Emmanuel Macron sacrifie pour la première fois à la tradition dimanche 31 décembre à 20h, avant la nuit de la Saint-Sylvestre.

Philippe Moreau-Chevrolet, communicant, directeur de MCBG Conseil et professeur à Sciences-Po, a analysé sur franceinfo la portée symbolique d'une telle cérémonie : "C'est un moment où il y a une communion entre le président et le peuple français." Il a résumé l'enjeu principal pour Emmanuel Macron : "Il faut qu'il aille dans la proximité parce que ce qu'il a beaucoup payé, notamment par un spectaculaire décrochage de popularité cet été, c'était cette attitude de Jupiter."

franceinfo : Y'a-t-il eu des vœux marquants ?

Philippe Moreau-Chevrolet : Les vœux ont été des moments très importants dans l'histoire française, notamment pour les derniers vœux de Georges Pompidou (mort trois mois après) qui prennent une autre dimension. Les derniers vœux de François Mitterrand quand il dit 'Je crois aux forces de l'esprit', est une phrase qui a marqué des générations de Français. Ce sont des moments importants parce qu'il y a une communion entre le président et le peuple français. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, on n'est pas en campagne. On est suspendu entre deux années. Dix millions de Français regardent les vœux. (...) C'est le général de Gaulle qui a créé ça comme un moment de rencontre entre le chef de l'État et le peuple. Avec le 14 juillet, ce type de rituels permettent d'accrocher (...) les deux wagons ensemble. (...) Il y a eu des annonces faites [lors de vœux]. Jacques Chirac utilisait notamment beaucoup ça comme un (...) stratagème pour essayer de se relancer politiquement. En général, c'est plutôt un moment où on va dire, 'Il y a eu beaucoup d'efforts de faits' ou, dans le cas d'Emmanuel Macron, 'Il y a eu beaucoup de travail de fait, il va y en avoir encore plus, mais l'avenir est positif'. Traditionnellement, quand on souhaite la bonne année, on ne souhaite pas une année moyenne ou une année mauvaise. Le président fait la même chose : il souhaite la bonne année : 'Vous avez fait des efforts, mais vous allez voir, bientôt, ça va payer'. La ritournelle depuis 30 ans, c'est la sortie de crise. (...) Le problème, c'est qu'il y a un peu une surenchère et François Hollande est tombé dans un piège en allant carrément annoncer la fin du chômage pour la fin de l'année. Maintenant, ce type d'erreurs se paye cash, on ne les pardonne plus, on s'en souvient, on passe les vidéos en boucle sur les réseaux sociaux. La mémoire, aujourd'hui, est permanente, on se souvient de tout, on ne peut plus faire ce type de déclarations.

Que peut-on attendre de l'allocution d'Emmanuel Macron ?

On ne peut pas attendre d'annonce, car ce n'est pas le genre de la maison. Par contre, on peut attendre le fait de dire 'Nous avons beaucoup travaillé et la reprise économique est là' parce que, de fait, la reprise économique est là. Il tient son discours à un moment important [où il bénéficie d'une] hausse de popularité. Il faut qu'il garde l'énergie et pas qu'il en perde, on ne le voit pas prendre de risque à ce moment-là. (...) Il faut qu'il aille dans la proximité parce que ce qu'il a beaucoup payé, notamment par un spectaculaire décrochage de popularité cet été, c'était cette attitude de Jupiter, 'Je suis loin de vous, je ne vous parle pas'. Il faut qu'il soit dans la proximité, l'empathie, ce que De Gaulle, Mitterrand avaient fait : dire aux gens 'Je veux penser ce soir à tous les Français qui sont exclus, qui souffrent, qui sont au bord de la route'. Il ne faut pas qu'il oublie la dimension presque sociale de son discours. (...) Il sort d'une séquence où il a fait du grand public chez Delahousse, et du très grand public chez Hanouna. Il faut qu'il innove, mais il faut surtout qu'il soit dans la continuité de De Gaulle, de Mitterrand, qu'il incarne une forme de temps républicain. (...) Les innovations sur les vœux n'ont pas toujours été très positives : quand Giscard fait ses vœux au coin du feu, on entend plus le feu qui crépite que le discours ; quand il vient avec son épouse, c'est surréaliste, c'est un grand moment de paternalisme, (...) il donne la parole à sa femme qui est très embarrassée, (...) c'est un grand moment de malaise TV. L'innovation n'est donc pas toujours payée de retour.

Y a-t'il un risque de rater ses vœux ?

Oui, les vœux de Hollande étaient ratés parce que décalés. Il avait essayé de rééditer une image de Mitterrand qui avait fait des vœux assis avec une table vide devant lui. Mais c'était Mitterrand ! On n'en avait pas déduit que Mitterrand ne travaillait pas. Alors que pour Hollande, on en a déduit immédiatement que si la table est vide, c'est qu'il ne travaille pas, qu'il ne fait rien. Il ne faut pas essayer de se prendre pour quelqu'un d'autre, il faut assumer ce qu'on est et c'est le plus dur. C'est un moment d'authenticité où les gens sont plutôt en famille, entre amis, donc on n'a pas envie qu'on nous vende quelque chose. Il faut être un peu subtil et en même temps introduire un peu de nouveauté : (...) ça n'est qu'un exercice de communication, il n'y a pas d'autre enjeu que ça.