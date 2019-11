Visite d'Emmanuel Macron en Chine : un bilan positif ?

Resserrer les liens entre la France et la Chine, tout en abordant les sujets qui fâchent... C'était l'un des buts recherchés par Emmanuel Macron lors de sa visite en Chine. "Les démonstrations d'amitiés ont abondé dans cette visite : dîner privé dans le plus vieux jardin de Shanghai avec le président chinois, dégustation de produits made in France en retour... Emmanuel Macron a montré ses muscles, sans pour autant offenser les autorités chinoises", explique la journaliste de France 3 Valérie Astruc, en duplex depuis Pékin.

"Emmanuel Macron n'a pas dénoncé publiquement les atteintes aux droits de l'Homme"

"Il s'est posé comme leader d'une Europe qu'il veut unie pour imposer un rapport de force avec la Chine. Objectif : profiter de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Mais Emmanuel Macron n'a pas dénoncé publiquement les atteintes aux droits de l'Homme, il en a parlé à huis clos (...). De fait, ni Emmanuel Macron ni aucun autre pays étranger n'ont obtenu de résultats sur les libertés fondamentales", précise Valérie Astruc.

