VIDEO. "Traverser la rue" pour trouver un emploi : "Je ne suis pas le personnage qu'on a voulu caricaturer", affirme Emmanuel Macron

Emmanuel Macron se défend une nouvelle fois, après une petite phrase qui a marqué les esprits. "Je ne suis pas le personnage qu'on a voulu caricaturer", a soutenu le chef de l'Etat, jeudi 28 février, lors d'un déplacement à Bordeaux dans le cadre du grand débat national. Le chef de l'Etat était interrogé sur ses propos polémiques prononcés à l'automne, lorsqu'il avait invité un jeune chômeur à simplement "traverser la rue" pour trouver du travail

Entre une visite dans un centre social de Bordeaux et une autre dans un débat à Pessac (Gironde), le président de la République a été interpellé par un père de famille, dont le "fils, qui est bac+5, cherche du travail depuis neuf mois". "Comment vous pouvez dire 'traverser la rue pour trouver du travail'", a-t-il demandé à Emmanuel Macron, évoquant une sortie qui avait "fait très mal".

Je ne suis pas le personnage qu'on a voulu caricaturer : je vais toujours vers les gens et je parle très librement. On est dans une société où l'on sort les propos de leur contexte. Emmanuel Macron, lors d'une visite à Bordeaux

Le 16 septembre à l'Elysée, lors des Journées du patrimoine, le chef de l'État avait affirmé à un jeune chômeur que "si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, les cafés et la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Pas un ! Hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve !".

"Cinq minutes sorties de leur contexte"

"J'ai dit, les cafés-restaurants de l'autre côté de la rue – ce qui est vrai – embauchent", a défendu Emmanuel Macron jeudi, face à ce père l'interpellant. "(Dans le quartier parisien de) Montparnasse, il y en a plein. Et c'est vrai. Donc je n'ai pas dit pour toutes les rues de France et de Navarre, je connais suffisamment bien le pays pour que ça ne soit pas le cas", a encore développé le président de la République.

"C'étaient cinq minutes de conversation qui ont été sorties de leur contexte", a-t-il ajouté, en disant par ailleurs au père de famille qui l'interpellait "espérer que Pôle emploi a fait des offres" à son fils.