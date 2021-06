Au lendemain du second tour des élections régionales, les deux hommes se sont retrouvés pour inaugurer une usine de batterie électrique.

"Je suis heureux de vous retrouver ici." En visite pour le lancement d'une usine sino-japonaise de batteries électriques à Douai (Nord), lundi 28 juin, le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a félicité Xavier Bertrand pour sa réélection à la tête du conseil régional des Hauts-de-France, au lendemain du second tour des élections régionales et départementales. "C’est important que l'on ait réussi à faire autant reculer le RN. L'abstention par contre...", lui a répondu le président réélu de la région.

Emmanuel Macron a répondu que cette abstention "dit beaucoup de choses" et qu'"on aura tous à en tirer les conséquences". Pour son premier déplacement après la défaite cinglante de son parti, le président de la République s'est par ailleurs voulu à l'offensive. "C'est cette France unie à laquelle nous croyons collectivement, celle où l'Etat, la région, le département, l'agglomération travaillent ensemble ; c'est de pouvoir continuer de conjurer toute fatalité quand on investit", a lancé Emmanuel Macron.

AESC, filiale japonaise de batteries du groupe chinois de technologies vertes Envision, fabriquera des batteries près de l'usine Renault de Douai (Nord), pour les gammes compactes de la marque au losange et pour d'autres. Cette future giga-usine est la seconde annoncée en France après celle de Stellantis (le groupe né du mariage de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler) et de TotalEnergies à Douvrin (Nord).