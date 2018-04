VIDEO. Poux, "carabistouilles", bureaux rangés... Ces détails vous ont (peut-être) échappé lors de l'interview de Macron sur TF1

Hausse de la CSG, exonération de la taxe d'habitation, armes chimiques en Syrie... Emmanuel Macron a évoqué de nombreux sujets lors de son interview dans le "13 heures" de TF1, jeudi 12 avril. Mais si vous l'avez regardée, vous avez peut-être manqué certains détails que les internautes, eux, se sont empressés de souligner. Alors que l'entretien se déroulait dans une salle de classe de Berd'huis (Orne), une internaute a, par exemple, remarqué que la visite du président n'était pas inscrite au calendrier de la classe.

Sur Twitter, les utilisateurs ont également noté l'utilisation du mot "carabistouilles" par Emmanuel Macron. L'un d'entre eux a rappelé que le président est un habitué des expressions étonnantes, comme lors du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle.

On est 2018#Carabistouilles is the new #Perlimpinpin https://t.co/4vrNSyHEJs