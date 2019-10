VIDEO. "On veut cacher la misère" : à Mayotte, une habitante dénonce le grand nettoyage pour la venue de Macron

Emmanuel Macron s'est rendu à Mayotte, mardi 22 octobre. Il a visité plusieurs lieux de l'archipel. Mais peu avant ses bains de foules, le message d'une professeure sur place, Mounia, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. "Ceci s'appelle une balayeuse de voirie. Je n'en avais jamais vu à Mayotte jusqu'à ce matin", s'agace-t-elle.

Pour info, ceci s'appelle une balayeuse de voirie. Je n'en avais jamais vu à Mayotte jusqu'à ce matin. Mais pourquoi s'affaire-t-on ainsi à nettoyer en profondeur les rues de Mamoudzou? Parce que demain @EmmanuelMacron vient à Mayotte et on veut lui cacher la misère de notre île. pic.twitter.com/m3crjGNNI7 — Miss' toire Géo (@mounia_mc) October 21, 2019

"Voir cette machine sortie de nulle part, la veille de la visite présidentielle, ça interpelle", commente-t-elle auprès de franceinfo. "On se dit : elle est là depuis quand ? Si elle est là depuis tout ce temps, pourquoi on ne la voit pas au quotidien ? Si on a ces moyens-là, qu'on est capable, en quelques jours, de très bien nettoyer les rues de Mayotte, pourquoi ce n'est pas comme ça au quotidien ?" s'interroge-t-elle.

Cette professeure de Mayotte constate plutôt habituellement des déchets jonchant les routes, des ramassages irréguliers et des lacunes dans le tri des déchets, comme l'explique aussi Mayotte La 1re. De son côté, Mounia aurait aimé que le président soit témoin de la réalité : "On lui a créé l'illusion d'un truc beau, lisse, policé. Pour qu'un homme politique prenne vraiment conscience de notre quotidien, ça aurait été bien qu'il le voit, qu'il le mesure. Ça ne sert à rien de lui masquer ça."