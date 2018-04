VIDEO. Notre-Dame-des-Landes : la "colère" des zadistes "n'est pas légitime", lance Emmanuel Macron

Le président de la République, interrogé sur Notre-Dame-des-Landes par Edwy Plenel (Mediapart) et Jean-Jacques Bourdin (RMC-BFMTV), dimanche soir, a évoqué "des gens qui n'aiment plus l'ordre républicain".

"Vous me parlez d'une colère aujourd'hui, mais de la colère de qui ?" Emmanuel Macron est revenu, lors de son interview sur Mediapart et RMC-BFMTV, dimanche 15 avril, sur l'évolution de la situation à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique).

"[Vous me parlez] des gens qui depuis des années bloquaient un endroit où on devait construire un aéroport, qu'on ne construit pas ? Et qui, aujourd'hui, viennent continuer à protester ?", a lancé le chef de l'Etat. Le président de la République a estimé que cette colère des zadistes n'était "pas légitime". "Elle n'a rien à voir avec celle des cheminots", a-t-il assuré.

NDDL: la colère des zadistes "n’est pas légitime", lance Emmanuel Macron #MacronBFMTV pic.twitter.com/GJdb36RxyF — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2018

Plusieurs affrontements ont éclaté, dimanche en fin de matinée, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), où a eu lieu un pique-nique de soutien aux occupants expulsés dans la semaine par les forces de l'ordre. Interrogé sur le sujet, Emmanuel Macron a évoqué "des gens qui n'aiment plus l'ordre républicain". "Moi je considère qu'il est juste et qu'il protège nos citoyens les plus modestes", a-t-il défendu.