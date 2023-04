Le président de la République a été accueilli par des sifflets et des appels à démissionner, mercredi après-midi, alors qu'il entame une série de déplacements pour renouer le contact avec les Français.

Un comité d'accueil très remonté. Le président la République Emmanuel Macron a été hué mercredi 19 avril dans les rues de Sélestat (Bas-Rhin), lors de son premier bain de foule depuis la promulgation de la réforme contestée des retraites. Des sifflets et des invitations à démissionner ont été lancés par une foule compacte réunie devant la mairie de la ville.

"On est là, on est là !", ont scandé des manifestants dans la foule. "Vous avez un gouvernement corrompu", lui a notamment lancé un homme. "Vous nourrissez des idées qui ne sont pas justes", lui a répondu le président, qui s'est prêté à un exercice d'explication de son projet pour les retraites face à des syndicalistes venues lui demander de retirer sa réforme. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait visité une usine à Muttersholtz (Bas-Rhin). Lors de cette rencontre, l'électricité du site avait été coupée par des acteurs non identifiés.