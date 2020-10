Turquie : un match PSG-Basaksehir sous haute tension

Mardi 27 octobre au soir, environ 200 000 personnes se sont rassemblées dans le centre historique d'Istanbul, en Turquie, pour protester contre la France et le droit à la caricature, défendue par le président français, Emmanuel Macron. Les manifestants ont répondu à l'appel d'un parti islamiste. "Le rassemblement a été plus symbolique que massif, et cantonné aux secteurs les plus conservateurs de la ville. Le boycott des produits français, réclamé par Recep Tayyip Erdogan, semble, lui aussi, assez marginal", souligne la correspondante de France Télévisions, Stéphanie Perez, en direct d'Istanbul.

Un match Erdogan-Macron ?

Dans ce contexte tendu, le PSG doit rencontrer dans la soirée du mercredi 28 octobre, dans la capitale turque, le Basaksehir pour son match de Ligue des champions. "C'est le club cher au président Erdogan. Le match doit se jouer à huis clos pour cause de Covid-19. Officiellement, ce n'est que du sport, mais les supporters turcs les plus nationalistes y voient en filigrane un nouveau match Erdogan-Macron", précise Stéphanie Perez.

