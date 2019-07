Trump / Macron : l'inquiétude des viticulteurs français

Donald Trump a encore frappé sur Twitter. Le président américain s'en prend à la taxe GAFA de la France sur les géants du numérique et cible directement Emmanuel. "Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle après la stupidité de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français", lance Donald Trump sur les réseaux sociaux.

"Ce n'est pas bon pour les affaires et le vin"

Un exploitant viticole s'inquiète de la mise en place d'une nouvelle taxe sur le vin à l'entrée du territoire américain. "Ce n'est pas bon pour les affaires et le vin. En ce moment, les gros marchés sont la Chine et les États-Unis. Même si ça baisse un petit peu, le commerce avec les États-Unis est toujours très important. C'est pour cela qu'on regarde attentivement les déclarations du président Trump", explique le viticole Maxime Saint Martin. Les États-Unis sont la destination qui rapporte le plus à l'exportation : 1,7 milliard d'euros.

