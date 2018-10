Ségolène Royal critique l'exercice du pouvoir "de plus en plus solitaire" d'Emmanuel Macron

L'ancienne candidate à la présidentielle juge que depuis le début du quinquennat "tout est devenu instable".

C'est peu dire qu'Emmanuel Macron ne trouve pas grâce aux yeux de Ségolène Royal. Dans un entretien au Journal du dimanche, dimanche 7 octobre, l'ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle ne mâche pas ses mots à l'encontre du début de quinquennat du chef de l'Etat.

"L 'échelon le plus fixe aujourd'hui, c'est le Premier ministre"

"La France, ce n'est pas une entreprise", tacle l'ancienne ministre. "Il doit y avoir des règles, des repères différents de ceux d'une gestion privée. Emmanuel Macron l'avait bien compris au début du quinquennat. On ne pouvait pas imaginer, alors, que cela allait déraper de cette façon." Autre critique de la socialiste : "On a l'impression que tout est devenu instable." Et Ségolène Royal de tresser à l'inverse des lauriers au chef du gouvernement "Finalement, l'échelon le plus fixe aujourd'hui, c'est le Premier ministre Edouard ­Philippe, qui amortit plutôt bien les embardées."

L'ancienne présidentiable socialiste juge que "l'exercice d'un pouvoir de plus en plus solitaire" est en partie la cause des difficultés du président. Un pouvoir, souligne Ségolène Royal, "exercé avec un cercle de proches – que des hommes, d'ailleurs – de plus en plus restreint". Ségolène Royal "constate surtout que les trois ministres d'Etat – François ­Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb – ont quitté leur poste." "Trois ministres qui avaient une liberté de parole et une capacité à dire des vérités qui dérangent", relève-t-elle. Et de glisser : "Dans l'exercice du pouvoir, même si c'est désagréable, c'est toujours utile pour un dirigeant d'avoir à ses côtés des personnalités fortes parce que, paradoxalement, ce sont elles qui le protègent, davantage que celles qui n'osent pas le contrarier. Là, elles ont été ­éliminées."