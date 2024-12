Replay "Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres" : regardez l'allocution d'Emmanuel Macron, au lendemain de la censure du gouvernement Barnier

Le président de la République a annoncé la nomination "dans les prochains jours" d'un Premier ministre et d'un gouvernement "d'intérêt général".

"Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres." Emmanuel Macron a défendu ses choix politiques et annoncé la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement "d'intérêt général", et ce "dans les prochains jours", lors d'une allocution diffusée jeudi 5 décembre à 20 heures, après la censure du gouvernement de Michel Barnier par les députés mercredi.

Le président de la République a "remercié" le Premier ministre démissionnaire et critiqué le choix de "l'extrême droite et de l'extrême gauche [qui] se sont unies dans un front antirépublicain" pour faire tomber le gouvernement. "Je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre", a fait savoir Emmanuel Macron, qu'il sera chargé "de former un gouvernement d'intérêt général représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou, à tout le moins, qui s'engage à ne pas le censurer".

Emmanuel Macron rejette l'hypothèse d'une démission

La "priorité" du nouveau Premier ministre "sera le budget", alors que les discussions au Parlement ont été interrompues par le vote de la motion de censure. Une loi spéciale sera déposée "avant la mi-décembre au Parlement", a affirmé le président. "Cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024", a-t-il précisé.

Emmanuel Macron a également assuré lors de cette prise de parole qu'il accomplirait son mandat "jusqu'à son terme", alors qu'un nombre grandissant de responsables politiques en appellent ou évoquent sa démission. "Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de cinq ans et je l'exercerais pleinement", a déclaré le chef de l'Etat alors que son départ est souhaité par 59% à 61% des Français, selon des sondages Odoxa et Elabe publiés jeudi.