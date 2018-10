Remaniement gouvernemental : 6 Français sur 10 se disent insatisfaits selon un sondage

Près des trois-quarts des sondés (73%) pensent que ce nouveau gouvernement mènera la même politique que le précédent.

Six Français sur dix se disent insatisfaits de la composition du nouveau gouvernement après le remaniement, selon un sondage Odoxa-Dentsu-Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié mercredi 17 octobre.

Près de trois-quarts des sondés (73%) pensent que cette nouvelle équipe dévoilée mardi par le Premier ministre mènera la même politique que le précédent. Deux tiers sont déçus du temps pris pour aboutir à cela, estimant que cette attente ne se justifiait pas. Sans surprise, seuls les sympathisants LREM se déclarent satisfaits de ce remaniement et estiment majoritairement que cette attente se justifiait.

Les jeunes et les seniors moins déçus

La personne de Christophe Castaner est aussi clivante : plus d'un Français sur deux (53%) estiment que la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur est une "mauvaise décision". A noter que la déception est moins forte chez les plus jeunes et les plus âgés : 48% des 18-24 ans se disent satisfaits du nouveau gouvernement. Quant aux plus de 50 ans, ils sont 43% à l'être, ce qui reste nettement supérieur à la moyenne des 25-49 ans.

Le dosage "gauche-droite" opéré permet aussi aux sympathisants PS et centristes (MoDem) de se montrer aussi plus satisfaits qu’auparavant.

Ce sondage Odoxa-Dentsu-Consulting pour franceinfo et "Le Figaro" a été réalisé les 16 et 17 octobre par internet sur un échantillon de 987 Français représentatif de la population française, selon la méthode des quotas.