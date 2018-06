Prothèses auditives : mise en place prochaine du zéro reste à charge

Le zéro reste à charge pour les soins dentaires, optiques et auditifs était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Sur les prothèses auditives, un tout nouveau dispositif doit être annoncé et signé par les professionnels de santé, mercredi 13 juin. "Aujourd'hui, une prothèse et les services de prestation des audioprothésistes coûtent en moyenne 1 400 euros pour chaque oreille. Soit, après remboursement de la Sécurité sociale et de la mutuelle, 800 euros à la charge du patient. Demain, cet appareil ne vous coûtera plus rien. C'est ça, le zéro reste à charge", explique le journaliste Julien Duponchel.

Les prothèses les plus basiques seront remboursées

Toutes les prothèses ne seront pas concernées. "Il faudra choisir parmi une sélection d'appareils dont le prix sera encadré. On estime qu'entre 20% et 40% des dispositifs présents sur le marché seront concernés. En clair, ce seront les plus basiques", précise le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT