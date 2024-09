Procédure de destitution d'Emmanuel Macron : Gabriel Attal dénonce "une farce"

"Cette motion et ce débat, c’est une déclaration de guerre à nos institutions", a réagi mardi 17 septembre Gabriel Attal, désormais chef de groupe des députés EPR, devant le Bureau de l'Assemblée nationale après le vote qui a validé la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, a appris le journaliste de franceinfo sur place auprès des participants.

"Je ne sais pas si nous sommes en train d'assister à une farce ou à une tragédie", a ajouté l'ancien Premier ministre. "Une farce, parce que même ceux qui voteront pour le débat de cette motion reconnaissent qu'elle est grotesque, infondée et qu'elle n'a aucune chance de l'emporter. Une farce, parce que le seul but de ce vote est d'offrir dans l'hémicycle non pas un débat mais un spectacle. Mais la réalité, c'est que cette farce ne fait rire personne", a lancé Gabriel Attal. "Changer la démocratie en farce, comme veulent le faire certains ici est grave".

Par 12 voix (toutes les voix du NFP) contre 10, le Bureau a voté pour envoyer la motion de destitution en débat en commission des Lois. "Je trouve grave, sidérant et triste que le Parti socialiste soit à ce point sous l'emprise d'un de ses alliés [LFI] pour tourner ainsi le dos à son histoire et à ses valeurs", a poursuivi Gabriel Attal. "Ce n'est pas du président de la République dont il est question aujourd'hui. Ni même des élections législatives. C'est un débat entre ceux qui croient dans nos institutions, dans notre République et veulent les respecter. Et les agents de déstabilisation permanente, prêts à toutes les manœuvres pour empêcher le pays de fonctionner", ajoute Gabriel Attal.