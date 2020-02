Près de deux Français sur trois ont une opinion négative d'Emmanuel Macron

C'est ce qu'indique un sondage Odoxa à l'occasion des "1 000 jours" de son entrée en fonction, publié jeudi.

Près de deux Français sur trois (64%) jugent qu'Emmanuel Macron est un "mauvais président", selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info publié jeudi 6 février à l'occasion des "1 000 jours" de son entrée en fonction. Un tiers des personnes interrogées (32%) le considère même comme "un très mauvais président". Inversement, il est perçu par 36% comme un "bon" chef de l'Etat.

Ceux qui ont une mauvaise opinion de lui le considèrent à 62% (-7 par rapport à une enquête de juillet 2019) mauvais en raison "de ses actions et de la politique qu'il a menée". Et pour 37% (+7) à cause "de son attitude, son ton et sa communication", selon cette enquête avec Dentsu Consulting.

Une communication jugée sévèrement

La communication du chef de l'Etat est jugée particulièrement sévèrement: 69% la trouvent mauvaise, pour 31% qui la jugent bonne. A propos de l'actualité récente, 73% des Français interrogés jugent "assez grave" le rejet par les députés LREM d'un amendement permettant de donner 12 jours de congés aux parents ayant perdu un enfant.

Le rejet par le Conseil d'Etat de la première mouture du projet de réforme des retraite est également jugé "assez grave" par 57%, contre 27% d'un avis contraire, les autres n'en ayant pas entendu parler.

Enquête réalisée en ligne les 5 et 6 février auprès de 1.002 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.