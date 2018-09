Pour la femme de Maurice Audin, "la question n'est pas complètement réglée" estime la fille du couple

Emmanuel Macron a reconnu jeudi la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin. Mais sa fille, Michèle, rappelle qu'on ne sait toujours pas exactement comment le militant communiste a été tué en 1957.

Emmanuel Macron a reconnu pour la première fois jeudi 13 septembre la responsabilité de l'État dans la disparition de Maurice Audin, un militant communiste, en 1957. En pleine guerre d'Algérie, il a été arrêté et torturé par des militaires français à Alger. "Pour ma mère, la question n'est pas complètement réglée puisque, comme Emmanuel Macron le sait très bien et qu'il l'a rappelé, on ne sait pas exactement comment mon père a été tué", a déclaré sur franceinfo Michèle Audin, la fille de Maurice Audin.

"Le président de la République a apporté la déclaration à ma mère, la déclaration qu'il a faite sur l'affaire Audin, les disparus d'Algérie. Il a expliqué très précisément et très gentiment à ma mère les raisons, le comment et le pourquoi de cette déclaration." Josette Audin et sa fille Michèle l'on remercié "pour cette avancée politique et historique importante. Ce n'est pas trop tôt, mais c'est très bien."

Emmanuel Macron appelle à des témoignages. "Il n'est pas impossible que ça amène aussi à connaître la vérité", espère Michèle Audin.