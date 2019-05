Politique : un conseil de l'environnement juste avant les européennes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Pour le premier conseil de défense écologique jeudi 23 mai, le président de la République était entouré de 13 ministres. Objectif : montrer que l'environnement est l'affaire de tout le gouvernement. Parmi les premières mesures annoncées, l'abandon du projet de la Montagne d'or en Guyane. Un projet de mine d'or géante très contesté.

Des mesures opportunistes avant l'élection européenne ?

Autre décision, la création d'une vingtaine de réserves naturelles pour protéger le territoire, et la mise en place d'une consigne sur les emballages plastiques d'ici la fin de l'année. Des mesures insuffisantes pour Greenpeace : "Le gouvernement (...) n'a fait que radoter sur des engagements déjà connus. Et le double discours continue", estime l'ONG via son compte Twitter. A trois jours du scrutin européen, le gouvernement est accusé par l'opposition de draguer les électeurs écologistes. Ce dont se défend le Premier ministre.