Politique : en se rendant au Vanuatu, Emmanuel Macron cherche à réengager la France en Océanie

Le président de la République est en déplacement dans l'archipel du Vanuatu, en Océanie, jeudi 27 juillet. "L'objectif de ce déplacement, c'est de réengager la France dans cette zone du Pacifique. Paris veut développer ses relations avec les pays voisins de ses territoires d'outre-mer. Le Vanuatu, par exemple, est à une petite heure d'avion de la Nouvelle-Calédonie", rapporte la journaliste Christelle Méral, envoyée spéciale au Vanuatu.



"Contrer l'influence croissante de la Chine"

"L'enjeu, c'est aussi de contrer l'influence croissante de la Chine. Au Vanuatu, la présence chinoise est partout, dans l'agriculture, les commerces ou encore l'industrie. Alors, Paris veut reprendre pied dans cette ancienne colonie franco-britannique. Le Vanuatu, c'est un petit archipel très pauvre de 320 000 habitants qui espère, d'ailleurs, plus d'investissements de la France dans la santé ou encore l'éducation", poursuit Christelle Méral. La journaliste ajoute que la France va reconstruire une université et rénover un hôpital, et qu'Emmanuel Macron a "promis de dégager plus de financements pour lutter contre le réchauffement climatique".