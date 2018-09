Plan santé : comment fonctionnera le dossier médical partagé ?

Le plan santé, présenté par Emmanuel Macron mardi 18 septembre, contenait la mention d'une mise en place d'un dossier médical partagé. Comment cela va-t-il fonctionner ? "Vous connaissez ce bon vieux carnet de santé, et bien ce sera la même chose, mais en format numérique. Que ce soit votre dernier bilan de santé, votre dernier vaccin ou compte-rendu d'hospitalisation, l'idée est de centraliser l'ensemble de ces informations sur une seule et même plateforme", explique Charlotte Gillard, journaliste de France 3.

"Vous avez le droit de vous y opposer"

L'ensemble du personnel de santé y aura accès, et pourra y ajouter des documents, "sauf si vous faites un refus explicite. Vous avez le droit de vous y opposer", précise-t-elle. "Le but est de faciliter la prise en charge des patients et de rationaliser les coûts en évitant les doublons de consultations par exemple", détaille la journaliste.

