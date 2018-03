"On va être vigilants sur ses liens avec l'Elysée" : la rédaction de LCP sceptique après la nomination de Bertrand Delais

Bertrand Delais n'a pas encore récupéré les clés de son bureau que sa nomination à la tête de La Chaîne parlementaire, mercredi 14 mars, fait déjà grincer quelques dents. Il faut dire que le réalisateur est réputé proche d'Emmanuel Macron, à qui il a consacré un documentaire et de nombreuses notes de blog, pour le moins élogieuses, sur le HuffPost.

Une "Macron-compatibilité" critiquée par certains responsables politiques, comme Marine Le Pen, qui y voient là le risque d'une mainmise de l’Elysée sur un média public. "Nous en sommes parfaitement conscients, explique à franceinfo un représentant de la Société des journalistes (SDJ) de LCP.

En interne, certains peuvent se demander s'il n'est pas un envoyé de l'Elysée.Un membre de la SDJ de LCPà franceinfo

Dès l'annonce de sa nomination, plusieurs membres de La France insoumise ont dit tout le mal qu'ils pensaient du futur président de La Chaîne parlementaire. "Un parfum d'ORTF", a commenté Clémentine Autain, la députée de Seine-Saint-Denis. De son côté, Alexis Corbière pense qu'il "ne garantira pas l'indépendance du Parlement par rapport à l'Elysée". "Il y a un vrai problème avec les médias et le traitement de l'information dans notre pays", a tweeté Marine Le Pen.

Le nouveau président de La Chaîne parlementaire (@LCP), Bertrand Delais, non content d'être un macroniste béat et un militant anti-FN, pense que la France est "crispée et raciste". Il y a un vrai problème avec les médias et le traitement de l'information dans notre pays... MLP pic.twitter.com/Hrf3x2mrDF