Nouvelle-Calédonie : le "non" à l'indépendance l'emporte

Dimanche 4 octobre, la Nouvelle-Calédonie a choisi de refuser l’indépendance lors d'un référendum. Le « non » l’emporte avec 53,26 % des voix. Mais le camp des loyalistes était à plus de 56 % lors du référendum de 2018. L’écart entre anti et pro-indépendance s’amenuise. La participation a connu une très forte hausse : plus de 85 % des Néo-Calédoniens se sont rendus aux urnes.

Un troisième et dernier référendum est possible

Le président de la République tend la main aux indépendantistes. "J’entends la voix de celles et ceux qu’animent la volonté de l’indépendance, et je veux leur dire : c’est avec vous, ce n’est qu’ensemble que nous construirons la Nouvelle-Calédonie de demain", a déclaré Emmanuel Macron. Dimanche 4 octobre au soir, sur l’île, personne ne triomphe : les deux camps en appellent à l’État pour renouer le dialogue. Les indépendantistes peuvent encore demander un troisième et dernier référendum dans les trois ans à venir.

Le JT

Les autres sujets du JT