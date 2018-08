Nicolas Hulot : les dessous de la démission de Nicolas Hulot

Sur le plateau de France 2, Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique de la chaîne, explique les dessous de la démission de Nicolas Hulot. Selon la journaliste, "il y a eu une belle entente, mais aussi l'espoir de Nicolas Hulot, que les choses marcheraient et changeraient avec Emmanuel Macron". Elle estime ensuite que "le lobby des chasseurs a été la goutte qui a fait déborder le vase". Pour Nicolas Hulot, il ne s'agit pas seulement "d'organiser la chasse de la meilleure manière", mais il est aussi question du "lobby des armes, des pratiques de chasse, et notamment de la chasse traditionnelle, qui sont d'une cruauté terrible pour les animaux".

Nicolas Hulot "a de la conscience et de la morale"

Nicolas Hulot préférait ainsi "avoir les mains propres, au risque de ne pas avoir de mains". Enfin, Nathalie Saint-Cricq prévient : "Dans les jours à venir, on va entendre que c'était quelqu'un qui a changé d'avis, qui était fragile. On peut aussi dire, quand on l'entend ce matin, qu'il prend la décision en direct, que c'est quelqu'un qui a de la conscience et de la morale. Et chez les politiques, ce n'est pas si fréquent".♠