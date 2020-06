Municipales : que va faire Edouard Philippe, large vainqueur au Havre ?

Edouard Philippe a remporté la mairie du Havre (Seine-Maritime) dimanche 28 juin au second tour des élections municipales. Il s’en est félicité dimanche soir : "Les résultats sont nets et je voudrais remercier les Havrais qui ont continué de nous faire confiance". Le nouveau maire élu du Havre ne devrait pas cumuler les fonctions de maire et de Premier ministre.

Paris ou Le Havre ?

Retournera-t-il en Normandie ou restera-t-il à Paris ? Il sort renforcé de ses élections avec ce succès à plus de 59%. Il avait posé ses conditions en déclarant récemment : "Le président sait ce que je peux faire et il sait aussi ce que je ne peux pas faire". Lui et Emmanuel Macron tomberont-ils d’accord sur la façon de relancer le pays ? Edouard Philippe suivra-t-il le chef de l’Etat sur une politique plus écologique ? Après un rendez-vous seul à seul lundi matin à l’Elysée, d’où s’exprime en direct le journaliste de France Télévisions Florent Boutet, ils doivent recevoir ensemble les membres de la Convention citoyenne pour le climat, conclut le journaliste de France Télévisions Florent Boutet en direct.

