Monde : retour sur plusieurs mois de tensions diplomatiques entre la France et la Turquie

Ces derniers mois, la relation entre la France et la Turquie s'est dégradée. "Nous avons assisté à une véritable guerre des mots entre les deux présidents. Le 2 octobre 2020, Emmanuel Macron tient un discours sur la lutte contre le séparatisme. De son côté, Recep Tayyip Erdoğan réagit avec colère. 'Qui êtes-vous pour parler de structurer l'Islam ? C'est de l'insolence et c'est dépasser les bornes.' Il va même jusqu'à remettre en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron", détaille la journaliste de France Télévisions Cassandra Mallay, sur le plateau du journal de 23 Heures, mercredi 10 février.

"L'outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode"

"De son côté, l'Elysée réagit et dénonce des 'propos inacceptables', affirmant que 'l'outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode'. Deux semaines après l'attentat contre Samuel Paty (...) Emmanuel Macron avait réagi en déplorant 'l'absence de condoléances et de message de soutien de la part du président turc'", ajoute la journaliste.

