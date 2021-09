Marseille : les propositions d'Emmanuel Macron sur l'école sont "hors-sujet", estime un responsable du syndicat Unsa

Emmanuel Macron a dévoilé dans un grand discours, jeudi 2 septembre au palais du Pharo, un vaste plan de soutien à la ville de Marseille, notamment sur les thèmes de l'insécurité, de la pauvreté... et des écoles. Après trois jours de visite dans la cité phocéenne, la plus longue depuis le début de son quinquennat, le chef de l'État a notamment annoncé la création "d'ici à la fin de l'année" d'une "société ad hoc", sous patronnage de l'Etat, pour réhabiliter les écoles les plus vétustes de la ville.

Mais "sa copie est hors sujet" concernant le recrutement d'enseignants, a jugé, vendredi 2 septembre dans le journal télévisé de la chaîne franceinfo, Franck Delétraz, secrétaire départemental du syndicat Unsa des Bouches-du-Rhône. Il estime que les annonces d'Emmanuel Macron ne correspondent "pas du tout à ce qui était attendu".