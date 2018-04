Si le premier tour de la présidentielle avait lieu dimanche, Emmanuel Macron ferait mieux qu'en 2017 (et Marine Le Pen aussi)

En avril 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'étaient qualifiés pour le second tour avec respectivement 24% et 21,3% des voix. Un sondage Ifop-Fiducial publié mercredi montre que si le premier tour avait lieu dimanche, le président obtiendrait 33% des suffrages.

Emmanuel Macron lors d'une consultation sur l'Europe, à Épinal (Vosges), le 17 avril 2018. (FREDERICK FLORIN / AFP)