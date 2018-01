Louis Baguette, Jean-Marie Croissant ou Emmanuel Macron ? Quand la télé suédoise se demande qui est le président français

Huit mois après son arrivée au pouvoir, tout le monde ne connaît pas encore le chef de l'Etat français. La preuve dans ce jeu diffusé, vendredi, à la télévision suédoise. Une candidate répond à une question sur Emmanuel Macron, dans une édition de "Qui veut gagner des millions" diffusée à la télévision suédoise, le 5 janvier 2018 (TV4)

La séquence a été diffusée vendredi 5 janvier sur la chaîne suédoise TV4 dans l'émission "Postkodmiljonären", la version locale de "Qui veut gagner des millions". Soudain, à l'écran, s'affiche la question suivante : "Qui a été élu président de la France en mai 2017 ?"

N'importe quel Français aurait (normalement) trouvé la bonne réponse. Et remporté les 3 000 euros. Mais à 2 000 km de Paris, les producteurs du show ont choisi de faire des propositions étonnantes (et un peu clichés) : "Laurence Brioche", "Louis Baguette", "Jean-Marie Croissant" et... Emmanuel Macron.

Une séquence que n'a pas manqué de repérer une journaliste française basée en Suède. A noter que la candidate a tranché (et pas pour Louis Baguette) et a choisi la bonne réponse.