Loi énergie : le gouvernement recherche un équilibre

Le gouvernement a des ambitions affichées en matière de sortie du diesel, mais que penser de sa politique globale en matière d’écologie ? Le projet de loi devait être présenté lundi 11 mars, mais il a finalement été repoussé, officiellement pour le retravailler et le rendre plus ambitieux. Catherine Demangeat, en direct du palais de l’Élysée (Paris), décrypte la situation.

L’exécutif pris entre deux feux

"L’exécutif est sous pression, affirme la journaliste. Ce week-end, plus d’une centaine de députés de tout bord politique ont envoyé une lettre au Premier ministre pour réclamer plus d’ambition dans les énergies renouvelables. Cela s’ajoute à la pétition signée par plus de deux millions de personnes, une pétition soutenant un recours contre l’État pour, je cite ‘inaction climatique.’ L’exécutif est donc pris entre deux feux : trouver les moyens pour financer la transition écologique sans matraquage fiscal."

