Livres : Emmanuel Macron, le "disrupteur"

La politique européenne pourra être un marqueur de la campagne du candidat Emmanuel Macron. Imposera-t-il sa marque, la disruption, en politique étrangère également ? Pour répondre à cette question, le plateau du 23h de franceinfo reçoit Isabelle Lasserre, rédactrice en chef des questions internationales au Figaro, qui signe "Macron le disrupteur. La politique étrangère d’un président antisystème". "On se souvient tous de la phrase choc sur la mort cérébrale de l’OTAN. C’est ça, Macron le disrupteur, il renverse les tables, casse les codes et brise certains tabous. Il s’appuie moins sur les administrations et sur le Quai d’Orsay, qu’il trouve trop lent", explique-t-elle.

La politique européenne en pilier

Sur l’Europe, elle écrit que cette technique a un peu fonctionné au début, lorsqu’à la Sorbonne il parlait de défense européenne, d’une défense souveraine, comme point d’équilibre entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine, causant un électrochoc. "C’est vraiment une politique française qui a été poussée par tous les présidents. Lui pousse son caractère européen beaucoup plus loin. L’Europe est le pilier de sa politique étrangère et ça ne marche pas trop mal pendant deux ou trois ans", souligne Isabelle Lasserre.