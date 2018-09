Légion d'honneur : Emmanuel Macron fait un geste pour les harkis

Panser les plaies de la guerre d'Algérie en regardant l'Histoire en face, en acceptant de dire la responsabilité de l'État français. La semaine dernière, Emmanuel Macron se rendait chez Maurice Audin, militant anti-Algérie française assassiné par des soldats français. Cette fois, le président rend hommage aux harkis en décorant une vingtaine de leurs représentants.

Les anciens harkis demandent réparation

Mais pour certains, cela ne suffit pas, il faudrait une compensation financière. Les harkis étaient 150 000 à aider la France à lutter contre l'indépendance de l'Algérie. La plupart sont des paysans pauvres. À la fin de la guerre, la France évacue les pieds noirs, mais abandonne la plupart d'entre eux. En Algérie, ils sont pourchassés, traités de "collabos", des milliers sont même assassinés. Les 25 000 harkis qui parviennent à rejoindre la France sont parqués dans des camps gérés par des militaires. Les anciens harkis et leurs familles réfugiées en France se sont sentis exclus. Les associations d'anciens harkis sont divisées sur les indemnités réclamées. L'opposition critique l'initiative. Mardi 25 septembre, journée des harkis, on en saura plus quant à d'autres mesures d'Emmanuel Macron vers la reconnaissance de ce drame.