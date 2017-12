Le bilan d'Emmanuel Macron satisfaisant pour la majorité des Français, mais il reste perçu comme "le président des riches", selon un sondage

Sept mois après son élection à la présidence de la République, les Français sont en majorité satisfaits par les actions menées par Emmanuel Macron, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro*. Plus d'une personne sondées sur deux jugent le bilan global du chef de l'État satisfaisant, contre 48% de mécontents.

Une personnalité qui divise

Les sympathisants de La République en Marche sont les plus satisfaits (96%). Mais Emmanuel Macron séduit également les électeurs de droite : ils sont 63% à avoir un avis positif sur l'action du président de la République. A l'inverse, les plus critiques sont les sympathisants de gauche (58% de mécontents) et du Front national (75%).

Si l'action d'Emmanuel Macron est majoritairement appréciée, sa personnalité divise. Les Français interrogés salue son dynamisme (78%), sa compétence (59%), son incarnation du renouveau (61%). Mais Emmanuel Macron est encore perçu comme le président des riches par 67% des Français. Deux autres défauts lui sont reprochés : 72% pensent qu'il n'est pas humble et 62% ne le trouvent pas proche des gens.

La politique internationale du chef de l'Etat plébiscitée

Dans le détail, c'est l'action internationale d'Emmanuel Macron qui suscite le plus de satisfaction : 61% des Français interrogés approuvent globalement les démarches du président de la République sur la scène européenne et dans le monde entier. L'éducation (57%) et la sécurité (55%) sont également jugées positivement par la majorité des sondés.

En revanche, sur les questions économiques et sociales, le sondage montre que 56% des Français sont mécontents de l'action d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. La réforme du Code du travail par ordonnances, la hausse de la CSG et la réforme de l'ISF ont été des mesures impopulaires au sein de l'opinion publique.

* Enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet les 19 et 20 décembre 2017. Échantillon de 999 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 213 sympathisants de gauche, 128 sympathisants LREM, 140 sympathisants de droite hors FN et 163 sympathisants FN. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l'interviewé après stratification par région et catégorie d'agglomération.