La popularité d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe repart à la baisse en janvier

Le nombre de sondés satisfaits du président de la République baisse de deux points en un mois, selon l'étude d'Ifop pour le "JDD". L'actuel président fait néanmoins mieux que ses prédécesseurs.

L'embellie a pris fin. Alors que la cote de popularité d'Emmanuel Macron et celle d'Edouard Philippe avait fait un bond en décembre, elles rechutent en janvier, à en croire le baromètre mensuel de l'institut de sondage Ifop pour le JDD.

Le nombre de Français satisfaits du président de la République a baissé de 2 points en un mois. Le JDD note que cette chute est bien plus forte chez les sympathisants des Républicains, où la satisfaction baisse de 10 points. Et la part des très mécontents augmente de 4 points. Dans l'ensemble, les avis sur Emmanuel Macron sont mitigés : 50% de satisfaits, 49% de mécontents.

Mieux que Sarkozy et Hollande au même point

C'est, pour la première fois dans ce baromètre, mieux que le taux de sondés satisfaits d'Edouard Philippe : ils sont 49% contre 47% de mécontents. Le Premier ministre perd 5 points de satisfaction en janvier, soit autant que ce qu'il avait gagné le mois précédent. Pour le JDD, c'est le signe qu'il est "de plus en plus visible et à la manœuvre", et qu'il joue "pleinement le rôle de fusible du président".

Le journal note aussi que la popularité du président de la République, en fonction depuis huit mois, dépasse la popularité de ses deux prédécesseurs à la même étape de leur mandat : 47% de sondés étaient satisfaits de Nicolas Sarkozy, et seulement 38% de François Hollande.