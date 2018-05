La cote de popularité d'Emmanuel Macron s'effrite, d'après un sondage

57% des personnes interrogées se sont dites "mécontentes" d'Emmanuel Macron, contre 55% en avril.

La cote de popularité du Président de la République a baissé en un mois, passant de 44% de "satisfaits" en avril à 41% en mai, selon un sondage Ifop* dans le Journal du Dimanche, dimanche 27 mai. Inversement, 57% des personnes interrogées se sont dites "mécontentes" d'Emmanuel Macron, contre 55% en avril. 2% des sondés ne se sont pas prononcés.

La cote de popularité du chef de l'Etat avait atteint en août dernier son plus bas niveau (40% de mécontents) et son sommet en juin avec 64% de "satisfaits". La cote du Premier ministre n'a pas bougé en un mois et reste fixée à 45% de "satisfaits", contre 50% de "mécontents" et 5% ne se prononcent pas.

C'est en juillet de l'année dernière que la cote de popularité du chef du gouvernement avait atteint son plus haut niveau depuis sa prise de fonctions (56% de satisfaits) et en mars dernier son plus bas niveau (54% de mécontents).

*Sondage réalisé par internet du 17 au 26 mai auprès d'un échantillon représentatif de 1933 personnes selon la méthode des quotas.